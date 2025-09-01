С 2000 года сентябрь для гривны был преимущественно месяцем ослабления.

Сентябрь в Украине традиционно становится месяцем девальвации гривни. Однако на колебания курса в значительной степени влияет Национальный банк, который может предотвратить чрезмерное ослабление гривни.

Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своей заметке на Facebook.

Он напомнил, что с 2000 года сентябрь для гривни был преимущественно месяцем ослабления, и за три года войны в сентябре гривня также снижалась против доллара. По словам аналитика, на валютный рынок в сентябре будет влиять ряд факторов. В частности, НБУ будет оставаться главным игроком рынка.

"Проведение политики управляемой гибкости, дает регулятору направлять курс в нужное русло, несмотря даже на рост спроса. Однако такая политика не является лучшей в условиях сохранения рекордного импорта, поскольку сжигает резервы", - отметил Шевчишин.

Также в сентябре обычно население переходит к накоплениям и покупке валюты после сезона отпусков, поэтому спрос со стороны людей будет расти, кроме этого, переход к активному деловому сезону будет усиливать импорт. По словам аналитика, к этому нужно добавить обстрелы энергетической и газовой инфраструктуры, что может вернуть необходимость импорта энергетического оборудования для бизнеса и населения.

Определенное влияние на валютный курс будет иметь и бюджетный процесс.

"Согласно последним данным, Кабмин готовит бюджет по негативному сценарию продолжения активной фазы войны в течение всего 2026 года. 15 сентября крайний срок подачи бюджета на голосование в Раду", - отметил эксперт.

Среди другой факторов, которые будут определять курс гривни - переговоры с МВФ по новой программе и формирование продуктовой инфляции на следующий год (за счет жатвы и сбора урожая сейчас).

Также, по словам Шевчишина, фактор безопасности остается важной составляющей настроений, учитывая возобновление обстрелов и проведение военных учений врага в Беларуси - атаки на энергетическую и портовую инфраструктуру могут существенно ухудшить ситуацию для гривны.

"В базовом сценарии по доллару в сентябре вероятны колебания в диапазоне 41,25-42,50 грн, по евро - 47-48,5 грн. Помня, как НБУ сбил рынок в августе, нужно быть готовым к возможности повторения таких действий. Тем не менее, сохраняю среднесрочные и долгосрочные девальвационные ожидания", - резюмировал Шевчишин.

справка Андрей Шевчишин Финансовый аналитик и специалист по инвестиционным рынкам Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Имеет высшее образование. В 1995 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". В 2007-2012 годах занимал должность руководителя аналитического департамента в инвестиционной группе "ТАСК". В 2012-2015 годах работал менеджером в энергетической компании "ДТЭК". С 15 февраля 2019 года - руководитель аналитического отдела в Forex Club.

НБУ установил на 1 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 25 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

