'ПриватБанк' поднял цены на валюту: курс доллара и евро 1 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 сентября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 25 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне - 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 1 сентября, подорожал на 24 копейки - до 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 1 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Курс доллара в Украине в сентябре будет достаточно прогнозируемым - коридор возможных колебаний ожидается в пределах 41,6-42 грн/долл. При этом в первый месяц осени, кроме чисто экономических факторов, как снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, направленная на минимизацию валютных колебаний, важным станет военный фактор, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

