Курс гривни к евро установлен на уровне 48,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривни потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,31/41,34 грн/долл., а евро - 48,18/48,20 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,38 гривни, а продать американскую валюту можно по курсу 41,31 гривни. При этом курс европейской валюты в обменниках сегодня составляет 48,40 гривны, а курс продажи - 48,23 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 28 августа остался на прежнем уровне и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 48,50 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а единую европейскую - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: