Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 48,15 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 сентября, снизился на 5 копеек - до 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 11 копеек и составляет 48,81 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,23 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,65 грн/евро, а курс продажи - 48,50 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,50 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 15 по 21 сентября коридоры валютных изменений составят 41,15-41,6 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,15-41,50 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на наличном рынке). Лесовой также не советует гражданам проявлять чрезмерную активность по скупке евро, как это было, например, в июле.

