Снижение инфляционного давления и развитие экономики существенно влияют на прочность гривни.

Сентябрь в целом способствует стабильной курсовой ситуации в Украине, и следующая неделя не станет исключением.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Он отметил, что с одной стороны, снижение инфляционного давления и развитие экономики существенно влияют на прочность гривни. А с другой - режим "управляемой гибкости" - это определенная гарантия от катаклизмов: Нацбанк, как основной игрок рынка, имеет достаточно рычагов влияния на курсовые показатели, уравновешивая спрос и предложение.

Лесовой заметил, что, как и раньше, наибольшее внимание будет приковано к курсу евро. Эксперт напомнил, что курс европейской валюты в Украине отражает ее мировую стоимость в связке с долларом.

"Пока точно неизвестно, каких еще "выкрутасов" ожидать, как будет колебаться стоимость этих мировых валют. Однако понятно, что разрыв между ними не увеличится, скорее всего, соотношение между долларом и евро сохранится на уровне 1,15-1,2", - считает банкир.

При этом, по его словам, существует множество потенциальных угроз, которые на некоторое время могут усилить "ветер" на мировых рынках - ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, "пошлины Трампа", поведение мощных мировых инвесторов, геополитический "винегрет" из угроз, угроз, риторики и т.д.

Вместе с тем Лесовой не советует гражданам проявлять чрезмерную активность по скупке евро, как это было, например, в июле.

"Ведь уже в августе курс евро спрыгнул со своего пьедестала, потеряв в стоимости почти 2 грн. То есть торопливость может сыграть злую шутку: в состоянии курсовой изменчивости любые чрезмерные движения только вредят и ведут к потерям", - отметил он.

Основные показатели валютного рынка с 15 по 21 сентября, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,15-41,6 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,15-41,50 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Таким образом, резюмирует Лесовой, на следующей неделе, несмотря на относительный "долларовый дзен", основное внимание может быть приковано к поведению евровалюты, которая может колебаться, хоть и без существенных последствий для участников рынка. Общая экономическая ситуация позволяет рассчитывать на более крепкую гривну, а значит давление на валютный рынок спадет.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,55 грн/евро, а курс продажи - 48,37 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 15 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

