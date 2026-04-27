Нацбанк ослабил гривню к доллару и евро: официальный курс валют на вторник

Национальный банк Украины установил на вторник, 28 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,08/44,11 грн/долл., а к евро – 51,76/51,79 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 апреля вырос на 5 копеек и составлял 44,25 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,73 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 5 копеек и составлял 51,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,23 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 44,25 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составлял 51,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,65 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

