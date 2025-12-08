'ПриватБанк' снизил цены на доллар и евро: свежий курс валют на 8 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 декабря, подешевел на 10 копеек и составляет 42,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 18 копеек и составляет 49,37 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 48,37 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 8 декабря также снизился - на 25 копеек - и составляет 49,51 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 8 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49 гривень за один евро, то есть гривня выросла на 23 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,85 гривни за евро.

