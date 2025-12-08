Продать доллар можно в среднем по курсу 41,83 грн, а евро - 48,85 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 декабря, снизился на 5 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,85 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,35 грн/евро, а курс продажи - 49,19 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 8 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49 гривень за один евро, то есть гривна выросла на 23 копейки.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, до 14 декабря ситуация на валютном рынке будет иметь чисто медийные признаки "раскачиваемости", но на самом деле курс валют контролируемый и в меру предсказуемый. Он отметил, что сейчас отсутствуют риски курсового хаоса, и согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до середины декабря 2025 года будет находиться в пределах 42,2-42,6 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

