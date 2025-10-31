'ПриватБанк' в последний день октября изменил цену доллара и евро: сколько стоит валюта

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 31 октября, снизился на 2 копейки и составляет 42,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня упал сразу на 15 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,55 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" пятницу остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой в последний день октября резко снизился на 24 копейки и находится на уровне 49,02 гривни.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 31 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,97 гривни за доллар. На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,51 гривни за один евро.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины в последний день октября снизился на 3 копейки и составляет 42,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне упал сразу на 26 копеек и составляет 49,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,35 гривни за евро.

