Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, а евро - 48,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 31 октября, снизился на 3 копейки и составляет 42,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне в последний день октября упал сразу на 26 копеек и составляет 49,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,85 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,46 грн/евро, а курс продажи - 48,43 грн/евро.

Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 31 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,97 гривни за доллар. На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,51 гривни за один евро.

По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, с наступлением октября-ноября ситуация на валютном рынке Украины несколько изменилась.

