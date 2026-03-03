'ПриватБанк' повысил цену доллара: курс валют на 3 марта

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 3 марта, подорожал на 20 копеек и составляет 43,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 25 копеек и составляет 51,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,90 гривни, а евро - по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек – до 51,02 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 3 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,60 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 27 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 11 копеек и составляет 43,52 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,04 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 30 копеек и составляет 51,08 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,35 гривни за евро.

