Гривня ослабла по отношению к доллару: НБУ установил официальный курс валют на 3 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,60 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 27 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,25/43,28 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,64/50,66 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 2 марта снизился на 6 копеек и составил 43,41 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,95 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 2 копейки и составлял 51,38 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,70 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составлял 43,30 гривни за доллар, а курс евро снизился также на 5 копеек и составлял 51,30 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,70 гривни, а евро - по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

