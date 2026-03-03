Доллар начал дорожать: свежий курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,04 грн, а евро – 50,35 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 3 марта, вырос на 11 копеек и составляет 43,52 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,04 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 30 копеек и составляет 51,08 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,35 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,33 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,20 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,10 грн/евро, а курс продажи - 50,84 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,60 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 27 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в феврале на валютном рынке было относительно спокойно после завершения сезона повышенной активности, однако из-за эскалации на Ближнем Востоке ситуация может измениться. В ближайшее время гривня может временно ослабнуть из-за роста спроса на доллар и подорожания топлива.

