Евро дорожает, а доллар падает: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,91 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,46 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,46/43,49 грн/долл., а к евро – 50,95/50,98 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 10 апреля вырос на 4 копейки и составлял 43,76 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,24 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 3 копейки и составлял 51,20 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,50 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составил 43,70 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составил 51,20 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,15 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

