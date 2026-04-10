В 'ПриватБанке' подешевел доллар: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 43,86 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 апреля, подешевел на 5 копеек и составляет 43,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,15 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 43,86 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 51,28 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек. По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,80 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 4 копейки и составляет 43,76 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 43,24 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 3 копейки и составляет 51,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,50 гривни за евро.

