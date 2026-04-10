В Украине подорожала валюта: курс доллара и евро в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,24 грн, а евро – 50,50 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 10 апреля, вырос на 4 копейки и составляет 43,76 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,24 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 51,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,50 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,42 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,95 грн/евро, а курс продажи – 50,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 10 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,80 гривниы за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что ближайшая неделя, скорее всего, пройдет в пределах достаточно понятного коридора: около 44 грн за доллар и 51 грн за евро.

