Курс гривни к евро установлен на уровне 48,27 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,31 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,29/41,32 грн/долл., а евро - 48,25/48,27 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 сентября подорожал на 15 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что гражданам не стоит проявлять чрезмерную активность по скупке евро, как это было, например, в июле, ведь в состоянии курсовой изменчивости любые чрезмерные движения только вредят и ведут к потерям.

