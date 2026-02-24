Президент Европарламента подписала кредит на €90 миллиардов для Украины

Один из необходимых законопроектов блокируется Венгрией.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола сообщила о подписании кредита в 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

"Только что подписала кредит на поддержку Украины в размере €90 миллиардов от имени Европарламента", – написала она в соцсети Х.

По ее словам, выделенные средства помогут Украине поддержать работу основных государственных служб, сохранить прочную оборону Украины и "защитить общую безопасность и свободу и закрепить будущее Украины в Европе".

Как сообщает "Европейская правда", Совет ЕС по общим вопросам сегодня принял два документа, которые делают возможным продолжение технической работы по предоставлению Украине кредита, однако еще один необходимый для предоставления средств законопроект остается заблокированным Венгрией.

При этом европейский комиссар Валдис Домбровскис накануне сообщил, что Еврокомиссия продолжит работу по предоставлению Украине первого транша из кредита в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на блокирование процесса Венгрией.

Кредит ЕС в 90 млрд евро для Украины

В декабре 2025 года Евросоюз принял решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как Россия выплатит репарации. До того времени замороженные российские активы будут оставаться заблокированными.

Европейский Союз планировал предоставить первый транш из кредита на 90 миллиардов евро уже в апреле.

При этом Венгрия блокирует кредит в размере 90 млрд евро из-за спора с Украиной по поводу нефтепровода "Дружба", соединяющего Россию с Центральной Европой. Украина отмечает, что нефтепровод не работает из-за российского удара. В Венгрии отрицают вину РФ, обвиняя Киев в сознательном отказе эксплуатировать магистраль.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистичные решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Однако, по его словам, Будапешт не ответил, "выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж".

