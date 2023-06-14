Общее понимание и анализ показывают, что взрыв на ГЭС будет иметь существенные, катастрофические последствия для экологии.

Разрушение плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами в краткосрочной перспективе окажет умеренное негативное влияние на украинскую экономику.

Об этом заявила директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан во время обсуждения "Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса", отметив при этом, что больше всего пострадали территории Левобережья, которые находятся под оккупацией и не учитываются в макроэкономических показателях. Наибольшее негативное влияние будет от дефицита технической воды, из-за чего ожидается падение производства стали и руды, а также снижение экспорта стали на 20%.

"Наше общее понимание и анализ показывают, что этот взрыв будет иметь существенные, катастрофические последствия для экологии, но в краткосрочной перспективе. Что касается немедленного воздействия на нашу экономическую деятельность в целом на контролируемой территории, то негативное влияние будет умеренное", - сказала она.

"Краткосрочные последствия для экономики не такие страшные, и мы не пересматриваем наш прогноз на этот год по росту ВВП, он у нас на сейчас 3%, потому что умеренные последствия, плюс мы видим, что экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали", - сказала она.

В то же время, она добавила, что наибольшие потери будут после освобождения этих территорий, так как их придется очищать, разминировать, заново строить там системы орошения. Все это замедлит экономический рост и потребует дополнительных затрат на восстановление.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена.

После техногенной катастрофы был экстренно изменен режим работы других гидроэлектростанций, чтобы уменьшить масштабы затопления. В Минэнерго заявили о возможном дисбаланс в энергосистеме.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области уже подтверждено подтопление около 1300 га сельскохозяйственных угодий. Угроза подтопления существует для 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил о том, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлечет рост цен на продукты и спровоцирует проблемы с водоснабжением для сотен тысяч людей, что окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность.

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