Россия может создавать фейковое напряжение, чтобы повлиять на помощь Украине, считает Ступак.

Накануне в сети появились фото, которые подтверждают усиление присутствия российских войск на границе с Финляндией. Это может быть связано с их планами наступления на страны НАТО. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Это размещение на границе с Финляндией, в городе Каменка РФ, зафиксированы первые палатки, российские военнослужащие. Первая же мысль - россияне, возможно, все же готовятся к эскалации со странами Скандинавии или Балтии. Это первые верифицированные данные, что какая-то группировка там находится, и она нестандартная", - сказал Ступак.

В то же время он добавил, что такая активность РФ может быть попыткой отвлечения внимания - в частности из-за российско-украинской войны.

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"Разместить палатки, разместить определенное количество военнослужащих. Создать напряжение там, заставить эти страны экономить боеприпасы для Украины. Чтобы Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Финляндия не поставляли в Украину вооружение, технику, а накапливали себе. И таким образом растянуть внимание Европы к Украине, создать фейковую точку напряжения", - добавил Ступак.

Возможная война РФ и НАТО: что известно

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что Россия усиливает свое присутствие на границе с Финляндией. Отмечается, что Москва там возводит палатки, укрытия для истребителей и склады. НАТО подтвердило, что деятельность России напоминает подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине. Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня.

Между тем Bild пишет, российский диктатор Владимио Путин станет опаснее после окончания войны в Украине, и это увеличивает угрозы для стран Европы. По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, в таком случае 800 тысяч российских солдат "не просто отправятся домой", а получат от Генштаба РФ новые, возможно, опасные задачи. Западные разведывательные круги опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии, Норвегии, стран Балтии и в Беларусь, а следовательно - на расстояние удара от Польши.

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