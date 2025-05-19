Устройство получило двухслойный 18-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3,3К.

Huawei провела в Китае большую презентацию устройств на HarmonyOS, где главным анонсом стал ноутбук с гибким экраном MateBook Fold Ultimate Design. Производитель называет новинку "первым в мире ПК с раскладным экраном высокого разрешения".

В полностью открытом состоянии вес девайса составляет 1,16 кг, а толщина – 7,3 мм. В Huawei говорят, что использовали первый в мире двухслойный OLED-экран на 18 дюймов с разрешением 3,3К, технологией адаптивной частоты кадров LTPO и самым низким энергопотреблением.

Одной из ключевых особенностей стал шарнир длиной 285 мм – самый крупный в индустрии. По словам компании, экран сохраняет стабильность даже под углом 150°. В разложенном виде ноутбук можно поставить на стол с помощью встроенной откидной ножки.

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Экран занимает 92% площади передней панели. В разложенном виде он имеет соотношение сторон 4:3, в сложенном – 3:2 и работает как 13-дюймовый дисплей. Система охлаждения состоит из сдвоенных алюминиевых вентиляторов из алмазного алюминия и ультратонкого антигравитационного радиатора VC.

MateBook Fold использует систему HarmonyOS 5 и может синхронизироваться с другими устройствами Huawei. Также ноутбук оснащен процессором Kirin X9032, 32 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 1 или 2 ТБ, фронтальной камерой 8 МП и аккумулятором 74,69 Втч. Есть шесть динамиков и четыре микрофона.

В комплекте с устройством идет фирменная клавиатура, зарядка на 140 Вт и два чехла. В Китае Huawei MateBook Fold стоит от 23 999 юаней, $3300 (~140 000 грн).

Как известно, в Китае делают большую ставку на независимость своих ОС. Вслед за Huawei Xiaomi разрабатывает операционную систему HyperOS 3 без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для девайсов OnePlus, Oppo и Vivo.

Ранее УНИАН рассказывал о необычно широком смартфоне Huawei, который стал хитом у пользователей. Huawei Pura X выделяется соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону.

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