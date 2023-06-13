Угроза подтопления существует для 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Вследствие подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области уже подтверждено подтопление около 1300 га сельскохозяйственных угодий.

Такое заявление сделал заместитель директора департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Андрей Кравченко во время круглого стола "Земля, искалеченная войной". Кравченко также отметил, что угроза подтопления существует для 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий, сообщает "Укринформ".

"На сегодня сельскохозяйственные угодья, которые являются подтопленными в Херсонской области, - это около 1300 га. Это то, что подтверждено", - рассказал Кравченко, отметив при этом, что в Николаевской области наблюдается значительно меньший уровень подтопления земель. Кравченко добавил, что о точных цифрах пока говорить рано.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

6 июня 2023 оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Этот теракт оставит большое количество полей без орошения. После того, как вода спадет, территории будут непригодны для ведения сельского хозяйства, поскольку системы орошения больше нет.

Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут превысить $10 млрд. Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на долгие годы. Урожай, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен.

В ООН убеждены, что из-за подрыва ГЭС почти неизбежны огромные проблемы со сбором и посевом следующего урожая. Также в ООН прогнозируют, что цены на продукты обязательно вырастут.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виталий Головня, отметил, что в результате подрыва Каховской ГЭС Украина потеряет определенную часть урожая зерновых, но эти потери не будут критическими. По его словам, подрыв оккупантами Каховской ГЭС не спровоцирует в 2023 году критического дефицита агропродукции.

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