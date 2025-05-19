Ольга также отметила, что они подписали мировое соглашение, однако мужчина нарушил его.

Экс-супруга звезды "Лиги смеха" Виктора Розового - Ольга - ответила на его недавнее заявление о том, что он ей не изменял.

Не секрет, что ранее она называла причину их развода именно измены бывшего. Однако Виктор позже вышел на связь и отметил, что он был верен в браке. На эти слова Ольга решила отреагировать в своем Instagram.

"Ответ на заявление об отсутствии измен. Для измены не нужен брак. Достаточно быть вместе почти десятилетие, строить совместный быт и говорить о будущем вместе. Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнерше, невесте, получается, что да. Женам отдают все личные вещи после ранения. Вместе с вещами иногда можно получить дополнительную ношу в виде правды, в которую отказываешься верить, но решаешь быть рядом в трудный момент, потому что не можешь иначе", - написала она.

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Также Ольга напомнила, что они с Виктором подписали мирное соглашение, согласно которому не имеют право рассказывать детали развода. Однако Розовый нарушил это обещание.

"Подписанное нами соглашение содержит пункт, что никоим образом в публичном пространстве (как в интервью, так и в собственных социальных сетях), кроме моего сообщения, ситуацию не освещаем и не комментируем. Ни шапито в комментариях, ни многочисленные интерпретации, не имеющие никакой связи с реальностью, не могут быть причиной обходить договоренности. Отправила официальное уведомление о нарушении договора Виктору Розовому. Если с его стороны это не прекратится, будем действовать в рамках договора и согласованной позиции", - добавила экс-супруга комика.

К слову, Виктор и Ольга сыграли свадьбу в марте 2024 года. Позже мужчина получил тяжелое ранение на фронте. Пара прожила год в браке и недавно объявила о завершении отношений. Известно, что они подали заявление на развод и через месяц уже не будут официально мужем и женой.

Напомним, ранее стало известно, что танцовщица Илона Гвоздева разводится с мужем.

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