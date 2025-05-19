На портале государственных услуг запустят ИИ-агента уже в этом году.

На портале "Дия" появится искусственный интеллект, который будет помогать находить услуги, справки и даже в перспективе будет общаться голосом. Об этом сообщает пресс-служба единого портала государственных услуг в своем Telegram-канале.

"Дия" превратится в ChatGPT? Запустим ИИ-агента на портале уже в этом году. В июне стартует бета-тест искусственного интеллекта в "Дие". ИИ-ассистент будет помогать находить услуги, справки, ближайший ЦПАУ - и скоро будет общаться голосом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что достаточно будет просто описать свою ситуацию и "Дия" подскажет, что делать. Например: "У меня родился ребенок" → ИИ-ассистент посоветует, какие услуги нужны и как их получить.

Видео дня

В пресс-службе приложения отмечают, что в перспективе будет голосовое общение, автоматическая отправка справок и полная цифровая поддержка 24/7.

"Дия" - последние новости

8 мая министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на портале "Дия" снова стали доступны услуги снятия и изменения места жительства.

В марте на государственном портале "Дия" расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков, чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию за физическую и моральную боль из-за преступлений РФ. Таким образом было добавлено шесть новых категорий заявлений.

Вас также могут заинтересовать новости: