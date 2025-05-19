Давление со стороны администрации Трампа в последние дни только растет.

Соединенные Штаты Америки пригрозили лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post.

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – ред.) есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", – заявил собеседник издания.

Израиль вызывает десятки тысяч резервистов, усиливает бомбардировки Газы и приближается к новой точке невозврата в войне. В то же время давление со стороны администрации Трампа в последние дни только растет.

Видео дня

По данным Министерства здравоохранения Газы, за 19 месяцев войны было убито более 53 000 человек. Утверждается, что большинство погибших – женщины и дети. В последние дни Израиль усилил воздушные бомбардировки, в результате чего погибли еще сотни людей. Серьезной проблемой для сектора Газа является и нехватка продовольствия.

На днях Израиль также нанес удар по складу медикаментов больницы Насера в Хан-Юнисе, о чем сообщила британская благотворительная организация "Медицинская помощь палестинцам". Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна в ближайшие дни запустит альтернативный, поддерживаемый США механизм гуманитарной помощи.

Он подчеркивал, что гуманитарные центры предназначались для гражданского населения Газы, а не для ХАМАСа, который Израиль неоднократно обвинял в хищении и наживе на помощи. По его словам, риск голода был "спроектирован ХАМАСом".

При этом гуманитарные организации и некоторые американские чиновники отрицают это утверждение. Израиль не предоставил доказательств таких масштабных краж, отмечает WP.

Война в Газе: вы могли это пропустить

В конце марта издание FT сообщало, что Израиль готовит радикальный план захвата Газы, а жителей тех территорий планировали заставить переселиться в гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря.

Уже в начале апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операции "Отвага и Меч" в секторе Газа.

Несколько дней назад израильские СМИ сообщили, что Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа под названием "Колесницы Гидеона". Целью этого наступления там назвали освобождение заложников и уничтожение ХАМАСа. Reuters информировал о десятках погибших из-за ударов со стороны Израиля.

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