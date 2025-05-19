Рождаемость в мире сокращается, а в США появляется все больше неестественного населения, то есть эмигрантов.

США оказались на пороге потенциальной демографической катастрофы. По новым статистическим моделям, естественное население страны (то есть граждане, рожденные в США, без учета иммиграции) может сократиться до 10 миллионов к 2625 году. Это уровень начала XIX века, пишет The Daily Mail.

"США движутся к вредному кризису", - заявила экономистка доктор Абигейл Холл.

Согласно последним данным, уровень рождаемости в 2023 году составил 1,6 ребенка на женщину. Причины снижения рождаемости:

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экономические трудности (стоимость ухода за детьми, отсутствие оплачиваемого отпуска);

культурные сдвиги (фокус на карьере, изменение жизненных приоритетов);

экологические и медицинские факторы (гормональные нарушения, ожирение, бесплодие).

"Неудивительно, что в Америке семьи решают иметь меньше детей, ведь расходы могут привести к банкротству", - считает Саманта Карлин, эксперт по правам женщин.

Статистика шокирует

С 1990 до 2023 года общее количество родов снизилось с 4,1 млн до 3,5 млн.

Рождаемость среди подростков упала на 73%. Женщины в возрасте от 20 до 29 лет рожают значительно меньше.

Рост произошел только среди женщин 30+, в частности среди 40-летних - аж на 193%.

Чтобы стимулировать рождаемость, Белый дом рассматривает "бонус за ребенка" в $5000. Предлагаются субсидии на уход за детьми, звучат призывы к внедрению оплачиваемого родительского отпуска.

"В США нет ни одного обязательного оплачиваемого отпуска на федеральном уровне", - отмечает Карлин.

К 2100 году население США может уменьшиться до 226 млн. К 2600 году - до 10 млн, без учета иммиграции.

Иммиграция - главный компенсатор: с 1965 года США приняли более 72 млн иммигрантов. К 2065 году иммигранты могут превысить численность американцев, рожденных в стране.

"Люди, вероятно, увидят, что будет труднее найти людей для заполнения рабочих мест", - предупреждает доктор Холл.

Глобальный кризис

США - не исключение. Падение рождаемости фиксируется по всему миру:

Италия - 1,2 ребенка на женщину (на Сардинии - 0,95);

Южная Корея - исторический минимум 0,72 (2023);

По данным демографов, в 2064 году уровень смертности превысит рождаемость в мире.

"С экономической точки зрения, депопуляция вредна для экономического роста", - говорит доктор Холл.

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