США оказались на пороге потенциальной демографической катастрофы. По новым статистическим моделям, естественное население страны (то есть граждане, рожденные в США, без учета иммиграции) может сократиться до 10 миллионов к 2625 году. Это уровень начала XIX века, пишет The Daily Mail.
"США движутся к вредному кризису", - заявила экономистка доктор Абигейл Холл.
Согласно последним данным, уровень рождаемости в 2023 году составил 1,6 ребенка на женщину. Причины снижения рождаемости:
- экономические трудности (стоимость ухода за детьми, отсутствие оплачиваемого отпуска);
- культурные сдвиги (фокус на карьере, изменение жизненных приоритетов);
- экологические и медицинские факторы (гормональные нарушения, ожирение, бесплодие).
"Неудивительно, что в Америке семьи решают иметь меньше детей, ведь расходы могут привести к банкротству", - считает Саманта Карлин, эксперт по правам женщин.
Статистика шокирует
С 1990 до 2023 года общее количество родов снизилось с 4,1 млн до 3,5 млн.
Рождаемость среди подростков упала на 73%. Женщины в возрасте от 20 до 29 лет рожают значительно меньше.
Рост произошел только среди женщин 30+, в частности среди 40-летних - аж на 193%.
Чтобы стимулировать рождаемость, Белый дом рассматривает "бонус за ребенка" в $5000. Предлагаются субсидии на уход за детьми, звучат призывы к внедрению оплачиваемого родительского отпуска.
"В США нет ни одного обязательного оплачиваемого отпуска на федеральном уровне", - отмечает Карлин.
К 2100 году население США может уменьшиться до 226 млн. К 2600 году - до 10 млн, без учета иммиграции.
Иммиграция - главный компенсатор: с 1965 года США приняли более 72 млн иммигрантов. К 2065 году иммигранты могут превысить численность американцев, рожденных в стране.
"Люди, вероятно, увидят, что будет труднее найти людей для заполнения рабочих мест", - предупреждает доктор Холл.
Глобальный кризис
США - не исключение. Падение рождаемости фиксируется по всему миру:
- Италия - 1,2 ребенка на женщину (на Сардинии - 0,95);
- Южная Корея - исторический минимум 0,72 (2023);
По данным демографов, в 2064 году уровень смертности превысит рождаемость в мире.
"С экономической точки зрения, депопуляция вредна для экономического роста", - говорит доктор Холл.