Девушка пожаловалась, что толпы туристов мешают наслаждаться красотой этих невероятных направлений.

В эпоху социальных сетей многие невероятные туристический направления по всему мира стали жертвами чрезмерного туризма – туда приезжает так много гостей, что находиться там становится некомфортно как местным жителям, так и самим туристам.

Тревел блогерша Сара Родригес, которая ведет блог Madrid Traveling, в разговоре с британским таблоидом Express.co.uk назвала четыре переполненных туристами популярных направления, куда она больше никогда не вернется.

1. Позитано, Италия. Сара описывает обстановку в этом живописном городке на побережье Амальфи как слишком "суетную".

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"Хотя он, несомненно, красив со своими красочными зданиями и морскими видами, узкие улочки были забиты плечом к плечу другими туристами. Атмосфера казалась скорее суматошной, чем идиллической, а цены были завышены для туристов. Я уехала с чувством, что мне так и не удалось увидеть настоящий Позитано", – пожаловалась блогерша.

2. Амстердам, Нидерланды. Столица Нидерландов уже не первый год борется с проблемами чрезмерного туризма, и даже инициировала кампании по отпугиванию определенных типов посетителей.

"Центр города был переполнен шумными мальчишниками, катающимися на велосипедах по многолюдным улицам. Музеи были переполнены, а забронировать столик в ресторане было невозможно", – пояснила Сара.

3. Париж, Франция. "Переполненные бульвары Парижа и бесконечные очереди к таким достопримечательностям, как Эйфелева башня и Лувр, напрягали мое терпение. Я не столько наслаждалась атмосферой, сколько ждала, чтобы сделать снимки", – рассказала путешественница.

4. Миконос, Греция. "Когда я наконец отправилась на греческий остров, я думала, что это будет тихая гавань. Хотя он был захватывающе красив, я чувствовала, что тусовщики и пьяные отдыхающие затмевают его. Рестораны были дорогими, а пляжи шумными", – пояснила она.

Как сообщал УНИАН, ранее сооснователь Lonely Planet Тони Уилер назвал четыре страны, которые он больше не посетит – возглавила перечень Россия.

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