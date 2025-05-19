Минерва была популярна в то время в регионе как римская богиня мудрости, войны и военной стратегии.

Странный артефакт, найденный тринадцатилетним подростком во время похода в Хайфу на севере Израиля, оказался редким древнеримским кольцом с изображением богини Минервы.

Как пишет The Independent, бронзовое кольцо датируется II или III веком н. э., когда израильский регион был частью провинции Сирия Палестина под властью Римской империи.

"Во время прогулки я заметил небольшой зеленый предмет и поднял его. На нем была коррозия, поэтому сначала я подумал, что это гайка. Я думал переплавить его, но, к счастью, понял, что это кольцо", - сказал Яир Уитсон.

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Интересно, что он нашел на кольце небольшую фигурку, возможно, воина.

"Дома я узнал, что на нем была фигурка. На первый взгляд я подумал, что это воин", - сказал 13-летний подросток.

Затем Уитсон и его семья связались с Израильским управлением древностей (IAA), которое провело дополнительный анализ кольца с помощью экспертов. На кольце была изображена обнаженная фигура в шлеме, держащая копье и щит. Нир Дистельфельд из IAA сказал:

"В одной руке она держит щит, а в другой - копье. Идентификация Яиром фигуры как воина очень близка к реальности. По всей видимости, эта фигура - богиня Минерва из римской мифологии, которая также известна как Афина в греческой мифологии".

Исследователи утверждают, что Минерва была популярна в то время в регионе как римская богиня мудрости, войны и военной стратегии. По сравнению с такими богами, как Марс, который олицетворял победу в войнах с помощью насилия, Минерва была сосредоточена на стратегической войне.

Отмечается, что хотя до сих пор неизвестно, кому принадлежало древнее кольцо, археологи подозревают, что оно могло принадлежать кому-то, кто жил в месте археологических раскопок Хирбет-Шалала или поблизости от него. Место расположено на холме в центре горы Кармель и является домом для особняка римской эпохи около древнего каменоломни. Ученые подозревают, что кольцо, вероятно, принадлежало кому-то, кто жил в особняке.

"Другая возможность заключается в том, что оно принадлежало рабочему в каменоломне или, возможно, использовалось в качестве погребального приношения в близлежащих гробницах. Возможностей много.. Замечательный поступок Яира, который немедленно сообщил о находке и передал кольцо в Государственное казначейство, демонстрирует ответственность и уважение к нашему прошлому", - сказал директор IAA Эли Эскозидо.

Новости археологии

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