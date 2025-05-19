В Европе готовят новые сокрушительные санкции против РФ: Bloomberg узнало детали

Новые санкции ЕС могут быть направлены против финансового сектора РФ.

Германия совместно с европейскими союзниками работают над новым пакетом санкций против России. Новые карательные меры призваны заставить Москву согласиться на прекращение огня, пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь федерального правительства Германии Штефан Корнелиус во время пресс-конференции заявил, что Берлин постоянно изучает и пересматривает варианты санкций против РФ. Он рассказал, что Европейский Союз примет 17-й пакет санкций уже на этой неделе.

В агентстве отметили, что новые санкции ЕС могут быть направлены против финансового сектора РФ в рамках последней попытки союзников Украины оказать давление на российского диктатора Владимира Путина. Журналисты выяснили, что блок также готовится ввести санкции против банков третьих стран, которые поддерживают войну Москвы.

Видео дня

Корнелиус сказал, что от результатов запланированного на сегодня, 19 мая, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным зависит то, поддержит ли Вашингтон европейские санкции против РФ. Он добавил, что Германия вместе с союзниками неоднократно призывали Россию согласиться на безоговорочное прекращение огня.

Санкции против России - важные новости

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон вместе с Европой "без колебаний" усилят санкции против РФ, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести мирные переговоры "в духе доброй воли". По его словам, президент США Дональд Трамп очень четко дал это понять.

Кроме того, сенаторы США после переговоров в Стамбуле призвали ввести новые санкции против РФ. Они настаивают на принятии двухпартийного законопроекта, который предусматривает 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители.

Вас также могут заинтересовать новости: