Артист говорит, что в его жизни все не так, как у других.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, ответил, почему не женился и не хочет детей.

Не секрет, что 51-летний певец редко говорит о личной жизни. Однако недавно он объяснил, почему не хочет быть в статусе жениха и что повлияло на это решение.

"Я будто с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе... Я абсолютно по натуре непубличный человек, а мне приходится быть публичным. И постоянно какая-то борьба. Вот я, смотря в детстве свадьбу... Я никогда не мог себя представить на месте жениха. Казалось, что так стыдно. Быть женихом, да. И эта невеста сидит, и они как будто страдают. Этот ансамбль играет. Я последний раз был у Инны моей (сценическая "мама" Андрея Данилко, - УНИАН) на свадьбе, еще был шалаш, в 90-е... Я тогда еще понимал, что мне это не дано, у меня так никогда не будет", - рассказал Андрей в интервью проекту "BBC - Русская служба".

Видео дня

Артист также добавил, что и не представляет себя в роли отца. Об этом он сказал так:

"Вот я знал в детстве, что мне это не дано. Как это объяснить - я не знаю. Вы знаете, и нежелание, я даже себе представить не могу".

Напомним, ранее продюсер Юрий Никитин показал архивное фото с Веркой Сердючкой.

Вас также могут заинтересовать новости: