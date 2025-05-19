Большие детали разговора с Зеленским и Путиным пока отсутствуют.

Президент США Дональд Трамп перед разговором с кремлевским диктатором Владимиром Путиным сначала позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил "ТСН" в эфире телемарафона.

Трамп и Зеленский, в частности, обсудили конкретные шаги, необходимые для завершения полномасштабной войны. Они договорились созвониться еще раз, уже по результатам разговора президента США и Путиным, для "синхронизации" дальнейших действий.

Вскоре после этого Associated Press сообщил о начале разговора Трампа с главой РФ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс параллельно заявил, что Америка ждет реального мирного предложения "на столе".

Видео дня

Кроме того, Трамп лично предложит кремлевскому диктатору "восстановление отношений со всем миром". Вэнс предполагает, что американский президент спросит у Путина: "Вы серьёзно? Есть много экономических выгод от потепления отношений между россией и остальным миром, но вы не получите этих выгод, если продолжите убивать множество невинных людей".

Что известно о контактах Трампа с Зеленским и Путиным

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп прилагает все усилия, чтобы как можно скорее завершить войну между Россией и Украиной.

"Я не хочу предвосхищать подробности разговора, который президент проведет с президентом Путиным. Он дал понять обеим сторонам, что хочет добиться мирного урегулирования и прекращения огня как можно скорее. Но что касается конкретных сроков, я не буду опережать президента", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Кроме того, по словам экс-министра иностранных дел Украины, предстоящий разговор не принесет Украине ничего хорошего. "Трамп выгораживает Путина где можно и где нельзя", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: