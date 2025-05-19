Эксперт объяснила преимущества и риски каждого напитка, а также назвала идеальное время кофепития или чаепития.

У вас может возникнуть вопрос: какой напиток лучше употреблять утром - кофе или чай? Эксперты не дали на него однозначного ответа, но объяснили особенности влияния каждого напитка на организм. Об этом пишет The Takeout.

Врач Камелия Кашани считает, что все зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей. В частности, она советует ориентироваться на то, какого эффекта вы ожидаете, ведь чай способствует спокойной концентрации внимания, а кофе обеспечивает высокий заряд энергии.

"Лично я утром выбираю кофе из-за его быстрого подъема энергии", - делится она и добавляет, что в выборе напитка играют роль предпочтения, а с физической стороны - комфорт при пищеварении и чувствительность к кофеину.

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Кофе, как правило, больше раздражает желудок, потому что кофеин и хлорогеновая кислота в нём стимулируют секрецию желудочной кислоты.

"Натощак кофе повышает кислотность желудка, что потенциально может вызвать расстройства пищеварения, изжогу и раздражение слизистой оболочки. Чтобы снизить кислотность, можно пить холодный кофе, или кофе темной обжарки, или же добавить сливки, которые будут служить своеобразным буфером", - посоветовала Кашани.

Чай, по ее словам, тоже может вызвать расстройства желудка из-за танинов, но его фитонутриенты помогут смягчить негативное действие. Кофе, как правило, также содержит больше кофеина, тогда как в черном чае его количество меньше, в зеленом - еще меньше, а в травяном вообще его нет.

Кофе лучше пить утром, а в течение дня отдавать предпочтение зеленому чаю, рекомендует эксперт. Ведь последний не только содержит антиоксиданты и L-теанин - аминокислоту, которая помогает расслабиться, - но и "дарит ясность ума без резкого падения энергии".

"Употребление кофе утром согласуется с циркадными ритмами кортизола, которые достигают пика утром и могут дать заряд энергии", - пояснила врач и добавила, что выпитый утром кофе вряд ли помешает сну, но употребление его после 14:00 может не дать заснуть.

Также, если выпить кофе после обеда, может повыситься кровяное давление во время сна. Другие риски, связанные с потреблением кофеина в течение дня, - тревожность, усталость надпочечников.

Эксперт убеждает, что чай тоже может зарядить вас энергией на весь день, но делать это будет более мягко. Кашани описывает эффект от кофе как "быстрый, резкий всплеск энергии", тогда как чай позволяет получить "более плавную и устойчивую энергию" благодаря L-теанину и более низкому уровню кофеина.

Что полезнее - кофе или чай

Кофе и чай имеют свои недостатки и преимущества. В обоих напитках есть высокий уровень антиоксидантов, но Кашани отмечает, что хлорогеновая кислота в кофе может снизить риск развития заболеваний печени, болезни Паркинсона и диабета второго типа. Кофе также связан со снижением риска болезни Альцгеймера, рака толстой кишки, ишемической болезни сердца, заболеваний почек и инсульта.

Польза чая, говорит Кашани, отличается в зависимости от сорта. Большинство чаев имеют высокое содержание флавоноидов, L-теанина и полифенолов. В зеленом чае есть соединение эпигаллокатехин галат (EGCG), которое уменьшает воспаление и может защищать от определенных видов рака. Белый чай также богат EGCG, тогда как черный содержит теафлавины, которые могут поддерживать сердце и снижать уровень холестерина.

В целом кофе связан с большей пользой для здоровья, хотя это может объясняться тем, что он был предметом большего количества научных исследований, подчеркнула Кашани.

Ранее УНИАН рассказывал, какой чай полезнее - черный или зеленый. Оба они изготовлены из одного растения - Camellia sinensis, и вы не ошибетесь, выбрав любой из них, однако есть некоторые тонкие различия между этим напитками, которые могут повлиять на ваш выбор.

И зеленый, и черный чай содержат флавоноиды, которые, как известно, обладают противовоспалительными свойствами, замедляют старение, защищают от ряда недугов, в том числе от сердечных и неврологических. Однако черный чай может содержать больше флавоноидов, чем зеленый. Между тем употребление зеленого чая связано с более низким риском высокого кровяного давления по сравнению с черным чаем. Как зеленый, так и черный чай содержат кофеин и аминокислоту под названием L-теанин, которая влияет на здоровье мозга. Зеленый чай обычно содержит немного больше L-теанина.

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