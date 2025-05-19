Курс гривни к евро установлен на уровне 46,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,58 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 46,86 грн за один евро, то есть гривня потеряла 41 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,50/41,54 грн/долл., а евро - 46,75/46,79 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,43 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 46,75 грн/евро, а курс продажи - 46,55 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 19 мая остался на прежнем уровне и составляет 41,70 гривни за доллар, а курс евро также не изменился и составлял 46,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 45,85 гривни за единицу иностранной валюты.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе на валютном рынке особых изменений не ожидается.

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