Снижение регулируемой стоимости российского "черного золота" может войти в 18-й пакет санкций против РФ.

На этой неделе ЕС предложит министрам финансов G7 снизить нынешнюю регулируемую цену на российскую нефть, поставляемую морем, с 60 до 50 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против Москвы.

Как сообщает Reuters, Евросоюз планирует внести соответствующее предложение на встрече министров финансов G7 в Канаде. Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис подтвердил, что на встрече "Большой семерки" будет рассматриваться снижение регулируемой стоимости российской нефти.

"Это то, что мы отметили со стороны Комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я бы ожидал определенного интереса со стороны других партнеров по G7 в этом отношении и определенной дискуссии", – сказал он.

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В "Большую семерку" входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Во встречах министров финансов G7 также участвуют Европейская комиссия и председатель министров финансов еврозоны.

Верхний предел цен G7 был согласован в декабре 2022 года. Был установлен запрет на торговлю российской нефтью, поставляемой танкерами, при условии, если ее стоимость превышает 60 долларов за баррель.

Санкции ЕС против РФ

Как известно, ЕС готовит новый пакет санкций против РФ, который может предусматривать расширение перечня санкционных кораблей ее "теневого флота". В новый пакет ограничений также могут включить банки третьих стран, которые поддерживают военные усилия Москвы.

За последние годы Россия частично адаптировалась к санкционному давлению, под которым оказалась за время полномасштабного вторжения. Поэтому партнеры и союзники Украины ищут пути для закрытия "дыр" в ограничениях.

В начале мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила ввести пошлины на весь импорт из Российской Федерации в Евросоюз. Предложение не требует единодушной поддержки стран-членов блока и прозвучало на фоне возможного венгерского вето на продление антироссийских санкций.

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