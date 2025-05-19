По мнению эксперта, военное положение следовало вводить в шести регионах Украины еще 11 лет назад.

Исходя из действий Сил обороны в Курской области, украинские военные начали разворачивать Северный фронт.

Об этом "24 каналу" сказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Наконец-то, приняли решение разворачивать Северный фронт. По крайней мере, это видно по действиям наших войск. Северный фронт - это 500-600 км фронта от Беларуси до Оскола. Причем, он должен был быть развернут еще в 2014-2015 году. То есть, как только россияне полезли в Крым, полезли на Донбасс, нам надо было сразу всю линию границы переводить в режим фронтальный", — сказал Свитан.

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По его словам, в 2014 году Украина должна была объявить военное положение в ряде регионов: в Черниговской, в Сумской, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также - в Крыму. Он добавил, что линия границы с Россией должна была быть оборудована по всем законам фортификации, как линия боевого соприкосновения.

"Действия, которые сейчас проводятся на том же Курском направлении, это попытки, по крайней мере, создать новую линию боевого соприкосновения за счет российской территории. То есть, это и надо было делать за счет российской территории. Не нашу территорию утыкивать минами, а именно российскую… Не глубоко, на глубину 3-5-7 км", — отметил Свитан.

Он добавил, что Силы обороны, выполнив определенные задачи в Курской области, должны были выйти оттуда до января 2025 года. "В январе уже было видно, что россияне начали рефлексировать на наш заход...", — пояснил эксперт.

Другие новости о действиях ВСУ на севере

Как писал УНИАН, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале мая говорил, что буферная зона, созданная Силами обороны в приграничье Курской области РФ, сохраняет актуальность.

По его словам, операция, которая длится на Курщине уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Украинским военным удалось не допустить наступления врага в Сумской и Харьковской областях. Как подчеркнул Сырский, противника, который значительно превосходит ВСУ по численности живой силы, можно победить только нестандартными ходами.

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