Обозреватель отметил, что Трамп хочет возобновить деловые связи с Россией.

Президент США Дональд Трамп продолжает верить в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну в Украине. Тем не менее глава Кремля не собирается останавливаться, так как уверен, что время на его стороне. Такое мнение высказал главный обозреватель по иностранным делам в Financial Times Гидеон Рахман.

Путин уверен в победе

По его словам, Путин считает, что у него преимущество над Украиной как на поле боя, так и на международной арене. Трамп же пытается продвинуть собственный мирный план.

Рахман отметил, что мирный план Трампа не нравится ни Путину, ни президенту Украины Владимиру Зеленскому. В администрации США же продолжают настаивать на том, что это "лучший путь к миру".

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Тем не менее Путин и Зеленский не хотят отворачиваться от Трампа. Обозреватель отметил, что Россия и Украина принимают схожую стратегию, подыгрывая требованиям Трампа, чтобы переманить его на свою сторону.

Рахман не исключает, что Украина и Россия все же согласятся на временное прекращение огня. Тем не менее не стоит рассчитывать на то, что это приведет к полному урегулированию войны. Причина довольно проста - цели Украины и России значительно отличаются.

Обозреватель подчеркнул, что Путин все еще хочет, чтобы Украина перестала существовать как суверенное и независимое государство. Именно поэтому он требует, чтобы численность украинских сил была сокращена.

В Европе же план США по завершению войны критикуют за удовлетворение ключевых требований России, среди которых контроль над оккупированными территориями и признание американцами российского суверенитета над Крымом. Даже этого мало Путину, считает Рахман.

Обозреватель заверил, что даже без членства в НАТО Украине нужны надежные гарантии безопасности со стороны Запада. В проттивном случае Россия использует прекращение огня как возможность добиться отмены санкций, после чего подготовится к следующему раунду боевых действий.

На чьей стороне будет Трамп

По мнению обозревателя, вопрос о том, кого обвинит Трамп в случае провала мирных переговоров, остается решающим. Путин надеется на то, что президент США усилит давление на Зеленского, а затем отменит санкции против РФ. В Украине же хотят, чтобы глава Вашингтона понял то, что российский диктатор является реальным препятствием для мира.

Рахман резюмировал, что при нынешнем положении дел шансы, вероятно, в пользу России. Восхищение Трампа Путиным и его кипучий антагонизм по отношению к Зеленскому делают вероятным, что он потеряет терпение по отношению к украинскому лидеру. Более того, президента США привлекает идея возобновления деловых связей с Россией.

Трамп считает провальную встречу в Стамбуле прогрессом

Ранее в The Wall Street Journal писали, что президент США Дональд Трамп ухватился за встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле, как за формальный повод объявить о прогрессе в приближении мира. Более того, из-за этого американский лидер передумал усиливать давление на Москву.

Автор публикации отметил, что Россия в ночь на 18 мая осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, задействовав 273 беспилотника. Жертвой этих ударов стал по меньшей мере один человек, а 4-летний ребенок получил ранения. И на этом фоне Трамп излучает оптимизм, анонсируя свой разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

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