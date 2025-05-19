Одна из целей – проверить оружие в реальных боевых условиях, считает Иван Ступак.

Главное управление разведки сообщало, что в ночь на 19 мая РФ готовила учебно-боевой запуск межконтинентальной ракеты "Ярс". Пока неизвестно, действительно ли он состоялся, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Но этот "Ярс", как и "Орешник" – это оружие не о превосходстве в войне. Это оружие больше, чтобы запугать противника. Оно действительно эффектно в медиа. Когда фотографии, видео, как оно прилетает... Поэтому возможно "Ярс" так же будут использовать в медиаубеждении. Сломить волю к сопротивлению украинцев, запугать страны западной Европы, чтобы они увидели – ого, какое оружие есть у РФ", – сказал Ступак в эфире "24 канала".

В то же время он добавил, что россияне могут попытаться использовать это оружие в том числе и для тестовых испытаний в боевых условиях.

Видео дня

"Не просто где-то по полигону, а чтобы потом можно было в реальности проанализировать, на что это оружие способно, насколько оно точное, разрушительное. И насколько деморализующее для противника", – резюмировал эксперт.

Ракета "Ярс": что известно

Накануне украинская разведка предупредила о планах Москвы осуществить демонстрационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Впоследствии эксперты Defence Express отметили, что Россия провалила запуск этой ракеты, поскольку нет никаких фото или видео подтверждений пуска.

По мнению эксперта Дмитрия Жмайло, Россия скорее всего не запустила ракету "Ярс" из-за технических проблем. Он также отметил, что технические неисправности сопровождают россиян чуть ли не с первого использования этой ракеты в 2005 году.

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