Шевчук дал самостоятельный приказ покинуть населенный пункт.

Подполковник Богдан Шевчук подтвердил свое снятие с должности командира 59 отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Он отметил, что это произошло ночью 16 мая без предупреждения.

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - сказал Шевчук в комментарии "Суспільному".

По словам военного, решение о его отставке принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что ситуация на Покровском направлении сейчас очень напряженная.

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На место Шевчука назначили Александра Сака, который был командиром 47 отдельной механизированной бригады "Магура" и 53 бригады. По словам Шевчука, сейчас он помогает новому командиру войти в курс дела.

"Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда и она показывает результаты на поле боя. Бригада сейчас эффективно воюет против 6 (российских, - ред.) бригад. Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь как можно подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады", - сказал он.

Экс-комбриг отметил, что в 59-й бригаде очень мотивированный личный состав:

"Большинство командиров батальонов имеют право на увольнение, кто-то был в плену, кто-то инвалид второй группы, работает с ампутацией и руководит боем. Это мощный коллектив - будущее Вооруженных Сил, который ни в коем случае нельзя потерять".

В то же время Суспильне пишет, что пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил отставку Богдана Шевчука, назвав это все "слухами".

Ситуация на Покровском направлении: что известно

Накануне аналитики Deep State сообщили, что россиянам удалось продвинуться в районе населенного пункта Новая Полтавка, который находится на трассе Покровск-Константиновка. Кроме того, аналитики зафиксировали продвижение врага неподалеку - в районе Малиновки, к востоку от Покровска.

Военный эксперт Иван Ступак ранее сообщал, что Украина имеет "провалы" на фронте - в частности в направлении Константиновки. По словам Ступака, Россия сейчас может двигаться оттуда в том числе и в сторону Покровска.

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