В Европе и США есть чем сбивать такие ракеты, утверждает Свитан.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", способная нести ядерный заряд, стала серьезной проблемой для США. Об этом "24 каналу" сказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

По его словам, "Ярс" с технологической точки является "толковой ракетой". В свое время советские инженеры были на верном пути, когда начали разрабатывать проект "Тополь-М" – он и предшествовал "Ярсу".

"Дальность больше 10 000 км… Причем без спутников наводится, по инерциальной системе… Есть она шахтного базирования, есть базирования мобильного. То есть, для Соединенных Штатов это, конечно, серьезный геморрой. Они решают с помощью системы Aegis эти вопросы, в основном. Расположен в Турции локатор системы Aegis. Дальность его – десятки тысяч километров. Он видит космос, причем довольно-таки на большом участке", – рассказал Свитан.

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Эксперт добавил, что системы Aegis развернуты в Румынии и Польше. Ракета "Ярс" может быть перехвачена на восходящей траектории и в космосе.

"В принципе перехватить его ("Ярс", – УНИАН) есть чем, и в Европе, и в Америке", – добавил полковник запаса.

Запуск ракеты "Ярс"

Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что ночью 19 мая РФ планировала провести учебно-боевой запуск ракеты "Ярс". На данный момент точно неизвестно, была ли попытка пуска.

По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, сегодня ночью РФ не нанесла по Украине удар межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс". Вероятно, из-за технических проблем. По данным эксперта, в РФ есть около 180 таких ракет. Раньше специалисты отмечали, что у этой ракеты есть проблема, связанная с отклонением от цели.

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