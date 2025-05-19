Экс-президент США поблагодарил тех, кто поддерживает его и его семью.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые прокомментировал обнаружение у него агрессивной формы рака. Соответствующее его сообщение 19 мая появилось в сети Х.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл (Джил Байден - бывшая первая леди, - ред.) поняли, что самыми сильными мы становимся тогда, когда трудно. Спасибо, что помогаете нам любовью и поддержкой", - написал в сети Байден.

Он также опубликовал фото со своей женой.

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Болезнь Байдена: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, у Джо Байдена обнаружили рак простаты. Как отметил пресс-секретарь бывшего американского лидера, диагноз поставили после того, как врачи нашли небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки. Отмечалось, что экс-президент и его семья рассматривают варианты лечения.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о диагнозе своего предшественника, пожелав ему скорейшего и успешного выздоровления. Он отметил, что его жена Мелания и он сам "с грустью узнали о недавнем диагнозе Джо Байдена", и выразил "самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и ее семье".

Врачи рассказали, что диагностированный у Байдена рак простаты 4 стадии уже распространился на кости, и добавили, что это - самая опасная стадия заболевания, считающаяся неизлечимой. Впрочем, ведущие специалисты в области онкологии отметили, что современная медицина позволяет пациентам с таким диагнозом жить годами, а не месяцами, как было еще недавно.

Сын Трампа иронично "подколол" жену Байдена из-за его болезни. В соцсети он спросил, как жена Байдена - доктор Джилл Байден - могла не заметить рак у мужа. Впрочем, бывшая первая леди является доктором педагогических наук. Также Трамп-моодший распространил сообщение о том, что рак простаты легче всего диагностировать, а до уровня метастазов необходимо ждать 5-7 лет без лечения. Он предположил, что Байден мог иметь рак простаты во время своего президентства и не сообщить обществу об этом.

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