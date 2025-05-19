Палатный: Полк ССО получил от 'Украинской команды' дроны для работы в тылу врага

Он заверил, что "Украинская команда" будет поддерживать украинское войско и в дальнейшем.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию FPV-дронов подразделению ССО "Рейнджер". Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала очередную партию беспилотников отдельному полку "Рейнджер" Сил специальных операций. Это ребята, которые работают в тылу врага. Бесшумно. Точно. Эффективно. И наши дроны - еще один инструмент для их преимущества", - сказал Артур Палатный.

Он заверил, что "Украинская команда" и дальше будет поддерживать украинскую армию.

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"Россия не собирается прекращать войну. Пока ее представители имитируют переговоры – оккупанты наступают. Именно поэтому нашим воинам каждый день нужно усиление. Оружие, техника, дроны. Работаем дальше. Чтобы у наших защитников было все, что нужно для успешных операций", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала военным и гражданским людям, которые пострадали от войны, более 1720 тонн помощи на общую стоимость почти полмиллиарда гривень.