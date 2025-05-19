По мнению Зеркаль, если Трамп признает украинский Крым российским, то последствия этого для Украины в историческом контексте будут мизерными.

Красными линиями Украины на мирных переговорах должны быть не территории, а сохранение государственности, считает чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль. Об этом она сказала в интервью Свободе слова.

"Государственность не может быть сохранена, если нам будут навязывать русскую церковь и русский язык. И нам надо сохранять армию. Это и есть три наших ключевых фактора и редлайнс", - отметила дипломат.

При этом, по ее словам, речь не идет о том, "чтобы что-то юридически признать за Россией", мол, это был бы "очень негативный прецедент для всех и прежде всего для Европы, потому что после этого это уже будет как ящик пандоры, который открылся".

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"Никто на это никогда не пойдет. И даже если США это признают, это ни к чему не приведет. Потому что США признали Иерусалим столицей Израиля, никто больше, кроме них, этого больше не сделал, из европейских стран по крайней мере", - подчеркнула она.

По мнению Зеркаль, признание контроля над территориями - это не потеря территорий. Она уточнила, что имеет в виду именно признание Соединенными Штатами, а не Украиной.

"Мы остаемся в наших границах, которые пострадали от оккупации. Для нас основным вопросом остается сохранение государственности. Я считаю, что то, что мы сохранились, то, что у нас есть общество, которое развивается, нам дает возможность пережить все эти стрессы и начать строить нормальное европейское общество с демократическими ценностями и демократическими", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что если президент США Дональд Трамп признает украинский Крым российским, то последствия этого для Украины в историческом контексте будут мизерными:

"Для нас важнее - это остановка огня и остановка убийства людей".

Переговоры по окончанию войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о возмутительных требованиях РФ на переговорах в Стамбуле. По его словам, российская делегация выдвинула сразу несколько нереалистичных условий Украине, и одним из них было демонтаж оборонной промышленности нашей страны. Советник главы ОП отметил, что россияне вели себя вызывающе и грубо, как и на переговорах в марте 2022 года.

Также речь шла о циничных угрозах главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле. Он заявлял, что РФ сможет оккупировать Харьковскую и Сумскую области, и требовал полного выхода украинских войск из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, предстоящий телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не принесет ничего хорошего Украине, ведь Трамп выгораживает Путина, "где можно и где нельзя", и переговоры в Стамбуле "в очередной раз продемонстрировали, что хоть Путин откровенно... не обращает внимания на то, что говорит Трамп", однако сам Трамп этого не замечает.

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