Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего кремлевский упырь вышел на брифинг, где выглядел довольно неуверенно. В частности он заявил, что Россия уже готова работать с украинской стороной над "меморандумом относительно возможного будущего мирного договора", а также о том, что нужно найти "компромиссы, которые бы устраивали все стороны". И хотя с "меморандумом" россияне дали в штангу (в Украине к слову "меморандум" уже сложилось негативное отношение), о каких-то компромиссах со стороны России говорится едва ли не впервые.

В общем, надо понимать, что этот телефонный разговор - следствие стамбульского раунда, который, очевидно, был явно не в пользу России. Мы все видели результаты переговоров двух делегаций в Турции. И то, что россияне приехали туда с известными нам, но странными для США требованиями, то, что они озвучивали какие-то угрозы - не нашло понимания.

В то же время украинская делегация, мне кажется, дипломатически действовала очень разумно. И очень неплохо все получилось, ведь именно российскую сторону выставили как приехавшую не договариваться, а сорвать эти переговоры.

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Резонанс пошел по миру и это однозначно был минус для Москвы.

Теперь Кремль отчаянно пытается каким-то образом успокоить Вашингтон и попытаться отыграть ситуацию. Поэтому Путин после разговора с Трампом выходит уже с идеями какого-то "меморандума", готовности сотрудничать с украинской стороной, говорить о прекращении огня и так далее.

Что касается Трампа, возможно, до недавнего времени он не понимал позицию кремля. Возможно, он даже искренне считал, что Путин действительно обеспокоен смертями, разрушениями. То есть, это мы прекрасно знаем, что действительно интересует Путина, возможно, многие люди в Вашингтоне это тоже понимали, но лично Трамп - не осознавал. И именно поэтому хотел позвонить и спросить, насколько серьезный подход ко всему этому у Путина. Кстати, возможно, Трамп такой вопрос и задал. И поэтому у Путина на брифинге был такой немного растерянный вид. Возможно, кремлевский диктатор не ожидал такой реакции со стороны президента США.

Кроме того, надо понимать, что Россия совершенно не хочет, чтобы Трамп хлопнул дверью, мол, я ухожу, раз вы не хотите конструктивного диалога, раз вы не хотите всерьез ни о чем договариваться; запускаем санкции, о которых уже много говорят, и которые уже готовятся в Конгрессе. Ведь относительно такого развития событий президент США уже засылал определенные сигналы: после Стамбула госсекретарь США Марко Рубио пообщался по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. И это было нужно Белому дому, чтобы разговор Трампа с Путиным происходил в таком порядке, в котором его хотели бы строить США.

То есть, повторюсь, Москва боится, что Трамп выйдет из переговоров и в их срыве обвинят Россию.

Впрочем, Украина и Европа тоже заинтересованы, чтобы США были вовлечены в эту ситуацию. Поэтому сейчас Путин сигнализирует во все стороны, что, мол, мы готовы идти на какие-то уступки.

Олег Белоколос, директор Центра исследований национальной устойчивости, украинский дипломат и политолог