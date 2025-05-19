Россия кроме того, что модернизировала "Шахеды", еще и сделала большую сеть точек их запуска.

Украине надо полностью пересматривать свою концепцию противодействия шахедным атакам. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24".

По его информации, в частности во время последней атаки россиян по Киевской области, конкретно по Василькову, вражеские дроны собирались в стаю, делали круги на высоте более 2 тысяч метров, где их не могли доставать украинские мобильные огневые группы, затем разгонялись, входили в пике и падали на Васильков.

"Это говорит о том, что у нас есть очень серьезные проблемы с защитой нашего воздушного пространства. И такие ситуации требуют тщательного изучения. Это то, о чем мы неоднократно говорили - нам надо очень серьезно пересматривать систему вообще защиты нашего воздушного пространства", - подчеркнул Криволап.

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Он отметил, что некоторое время назад украинские силы уничтожали почти 100% запущенных россиянами дронов, часть при этом была подавлена средствами РЭБ.

"Но сейчас ситуация изменилась. Прогнозируемо было, что россияне будут модернизировать свои дроны, улучшать их возможности, делать нечувствительными к РЭБу, увеличили боевую часть, потому что не нужно летать на 2,5 тыс км, они укладываются в значительно меньшие расстояния. А кроме того, они начали использовать различные боевые части. А мы при этом считали, что у нас все хорошо и ничего менять не надо", - прокомментировал эксперт.

Кроме того, по словам Криволапа, РФ обустроила большую сеть пунктов запуска дронов и нам сейчас все эти точки известны.

"Я думаю, что они не будут существенно увеличивать свои инфраструктуру, потому что не хватает людей, чтобы обслуживать и запускать "шахэды". Эта атака 273 дронов, которые они запустили, думаю, в настоящее время максимальная мощность, на которую они способны", - добавил Криволап.

Эти дроны, пояснил он, перегружают нашу ПВО и она не справляется. Как подчеркнул Криволап, последняя атака продемонстрировала, что "шахэды" делали то, что россияне хотели.

Российские атаки "Шахедами" - важные новости

Как сообщал УНИАН, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что украинским силам сейчас стало сложнее сбивать "Шахеды" из-за их большого количества, а не из-за технологических изменений в этих БПЛА.

Он не отрицает, что россияне модернизируют дроны, в них происходит изменение технологическое. Но, по словам Храпчинского, это не приводит к каким-то сложным решениям, чтобы перехватывать такие воздушные цели. Главной проблемой, отметил он, является потребность в увеличении системы обнаружения, перехвата дронов, надо также улучшать системы радиоэлектронной борьбы, увеличивать их количество.

В ночь на воскресенье, 18 мая, Россия атаковала Киевскую область более 150 беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, есть разрушения. Известно, что в результате этой атаки в Василькове Обуховского района пострадала семья - погибла 27-летняя женщина, ее 4-летний сын в больнице.

Попадания были и в Фастовском районе. ГСЧС работала над ликвидацией нескольких пожаров на Киевщине. Были повреждены жилые дома и инфраструктура. Сообщалось, что еще несколько человек получили ранения.

По данным, Воздушных сил Украины, в ночь на 18 мая оккупанты били по Украине 273 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

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