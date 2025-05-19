К заявлению о назначении пенсии нужно приложить подтверждающие документы о неполучении пенсии за рубежом.

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления стажа работы в другом государстве до 1992 года для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Соответствующее постановление правительство приняло 16 мая.

Документ определяет механизм подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат за периоды трудовой деятельности лица до 1992 года за пределами Украины для зачисления таких периодов трудовой деятельности в страховой стаж. В частности, предполагается, что если лицо до 1992 года в определенный период времени работало за пределами Украины в республиках бывшего СССР, то в заявлении о назначении пенсии необходимо указать информацию о том, что оно получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

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Если такое лицо не получает пенсионные выплаты в другом государстве, оно должно приложить к заявлению подтверждающие документы, выданные органами пенсионного обеспечения в другом государстве. При отсутствии таких документов нужно указать причины невозможности их получения и обратиться в Пенсионный фонд Украины за помощью в подаче в другое государство запроса о соответствующих документах.

Как объясняет независимый консультант Сергей Коробкин, пока ответ на запрос не поступил, пенсия исчисляется без учета такого стажа.

"Однако, если нет объективной возможности обмена информацией с другой страной, то до появления такой возможности стаж до 1992 года в другой республике должны засчитывать. В Порядке уточняется, что речь идет о случаях, когда международное сотрудничество между органами пенсионного обеспечения двух государств не налажено или не получен ответ на запрос МИД в течение 45 дней", - пишет эксперт в своей колонке на портале "На пенсии".

Относительно стажа, приобретенного на территории РФ до 1992 года, Коробкин отмечает, что он в любом случае должен засчитываться.

"Здесь напомню, что как Россия, так и Украина после 2022 года вышли из соглашения о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между странами СНГ. Зато с Азербайджаном, Молдовой и Грузией также существуют отдельные двусторонние пенсионные соглашения, поэтому и стаж, приобретенный в этих республиках, подтвердить в Украине будет легче, чем с другими, здесь опять-таки давно действуют свои отдельные правила", - отметил эксперт.

Пенсии в Украине - последние новости

В Украине 36,2% пенсионеров (более чем 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен. По состоянию на 1 апреля средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 6341,11 грн.

Ранее УНИАН писал, что учителя могут выйти на пенсию досрочно. Это доступно учителям, которые достигли 55 лет и имеют 30 лет стажа.

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