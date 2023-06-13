В ООН убеждены, что почти неизбежны огромные проблемы со сбором и посевом следующего урожая.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлечет рост цен на продукты питания и спровоцирует проблемы с водоснабжением для сотен тысяч людей, что окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, отметив, что ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре, полностью противоречит международному гуманитарному праву, сообщает Reuters.

"Вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. Мы уже имеем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно вырастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И поэтому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность... это очевидно: тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – сказал чиновник.

Подрыв ГЭС и ситуация в агросекторе

6 июня 2023 оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Аграрии заявили, что подрыв ГЭС оставит большое количество полей без орошения. После того как вода спадет, территории будут непригодны для ведения сельского хозяйства, поскольку системы орошения больше нет.

7 июня 2023 аграрии заявили о том, что про арбузы можно забыть. Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на долгие годы. Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен.

12 июня 2023 года в Минагрополитики оценили вероятность критического дефицита продуктов.

Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут превысить $10 млрд.

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