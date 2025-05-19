В православный праздник сегодня в народе существуют особые приметы относительно того, как получить хороший урожай.

20 мая в православной церкви почитают Фалалея, Александра и Астерия, мучеников, погибших за христианскую веру, а также отмечают обретение мощей митрополита Киевского и всей Руси, чудотворца Алексея. В народе - Фалалей-огуречник. С чем связаны обычаи дня, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю - рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

20 мая в ПЦУ - день, когда вспоминают святых мучеников, погибших за веру в Христа в III веке.

В то время в городе Эгеи жил Фалалей. Юноше было 18 лет, когда его привели к правителю города, который приказал разыскать всех христиан и заставить их отречься от веры. Фалалей рассказал, что он христианин и знает врачебное дело. Отречься от христианства юноша отказался и заявил, что готов пойти на казнь. Но его палачи, Александр и Астерий, отказались мучить юношу и сами уверовали в Христа. Когда правитель города узнал об этом, то приказал казнить всех троих.

Видео дня

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По юлианскому календарю верующие 20 мая вспоминают чудотворную Любечскую икону Богородицы - более подробно, какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю, мы рассказывали ранее.

В чем помогает святой Фалалей, чего нельзя делать сегодня

Святому Фалалею молятся о здоровье и хорошем урожае, просят исцелить от заболеваний и послать дождя, чтобы не было засухи.

В народе на Фалалея принято заниматься огородом - святого считают покровителем урожая огурцов, поэтому сегодня хорошо высаживать это овощ. По этой же причине день прозвали Фалалей-огуречник. Кроме этого, можно также высаживать баклажаны. Кстати, сажать огурцы сегодня советуют втайне от чужих глаз - тогда овощи вырастут на славу.

20 мая нельзя совершать повседневные грехи - злословить, завидовать, сплетничать, обижать людей или животных.

В народе говорят, что в этот день не стоит ни с кем ругаться - ссора затянется надолго, а также нельзя давать в долг деньги, иначе они уйдут из вашего дома.

Кто празднует именины 20 мая

День ангела - у Александров, Алексеев, Никит, Иванов. По старому календарю свой день ангела празднуют Антоны, Иваны, Михаилы, Степаны.

Приметы на 20 мая - что сулит погода

В старину по приметам этого дня люди определяли, каким будет урожай и погода в ближайшее время:

много шишек на елях - к урожаю овощей;

роса вечером выпала - завтра будет тепло и солнечно;

утки ныряют и плещутся в пруду - завтра может быть дождь.

Также замечали, что если лягушек слышно на всю округу, то огурцов будет много, так и говорили: "Огурцов наквакают".

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