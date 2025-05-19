Без пересмотра прайс-кепов летом нас может ждать дефицит мощности, - Омельченко

Омельченко раскритиковал аргументацию НКРЭКУ относительно низких цен в ЕС в летний период, в частности в вечерние часы.

Во избежание энергетического кризиса летом Украине следует пересмотреть действующие прайс-кепы. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, действующая модель предельных цен создает серьезные препятствия для импорта электроэнергии в пиковые часы суток. Это уже заметно в мае, когда погодные условия еще не создают экстремальной нагрузки на систему.

"Текущие ценовые ограничения будут тормозить импортные поставки в вечерние часы (17:00-23:00) - именно тогда, когда они наиболее необходимы. Это уже происходит в мае - еще до начала жаркого периода", - подчеркнул эксперт.

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Омельченко отметил, что без пересмотра прайс-кэпов летом может возникнуть дефицит электроэнергии, поскольку сойдутся два негативных фактора - повышение спроса на фоне жары и ограниченная доступность атомной генерации из-за плановых ремонтов.

"Если уровень предельных цен оставить неизменным, то это может привести к значительному непокрытому дефициту мощности уже летом", - предостерег он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на потребность в закачке значительных объемов газа в ПХГ, что также усиливает общую энергетическую уязвимость Украины.

Омельченко также раскритиковал аргументацию НКРЭКУ относительно низких цен в ЕС в летний период, в частности в вечерние часы.

"Если честно, то не очень понял аргументы НКРЭКУ относительно их прогноза низких цен в ЕС в течение летнего периода, даже в вечерние пиковые часы потребления. Тогда возникает вопрос - почему промышленные потребители так обеспокоены относительно роста цен из-за возможного изменения прайс-кэпов", - сказал он.

"Если, действительно, в ЕС цены на э/э будут низкими, то тогда промышленники должны радоваться и закупать их там. Рост предельных цен здесь точно помехой не будет", - добавил Омельченко.

Напомним, в "Энергетической компании Украины" заявили, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках остается ключевым вопросом для синхронизации украинского энергетического рынка с европейским.