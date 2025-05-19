Истребители F-35 имеют несколько модификаций, но они могут отличаться и помимо этого.

F-35 — один из самых передовых в мире — истребитель пятого поколения. Он оснащён множеством современных технологий и разработан с упором на столь важную для современных ВВС малозаметность (так называемый, "стелс").

F-35 также является одним из самых экспортируемых американских истребителей: в эксплуатации находятся более 1000 самолётов в разных странах. В целом существует три основных варианта F-35: F-35A, F-35B и — неудивительно — F-35C, пишет SlashGear.

И особое внимание нужно уделить именно варианту F-35A, а конкретнее — об истребителях F-35A Королевских военно-воздушных сил Норвегии (RNoAF), ведь они отличаются от других истребителей этой модели.

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Что отличает норвежские F-35 от других

Отличие заключается в странном выступе на спине самолёта. Он расположен между вертикальными стабилизаторами и выглядит так, будто в нём могут находиться дополнительные сенсоры или оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Однако на деле это вовсе не продвинутая электроника. Единственное назначение этой особенности — помочь пилотам F-35A справляться с суровыми климатическими условиями Норвегии. "Горб" — это съёмный контейнер, в котором находится тормозной парашют. Он позволяет самолёту быстро замедляться при посадке на короткие и скользкие взлётно-посадочные полосы, типичные для арктических районов.

Как работает этот тормозной парашют

На первый взгляд отличить F-35A с контейнером от стандартной версии не так просто. Контейнер установлен между стабилизаторами и сконструирован так, чтобы сохранять общую малозаметность самолёта. Кроме того, он модульный, то есть его можно быстро установить или снять без особых сложностей.

Механика тормозного парашюта проста: он создаёт дополнительное аэродинамическое сопротивление, которое помогает замедлить самолёт — в дополнение к обычным тормозам и другим замедлителям. Подобные системы применялись и ранее, например, на F-4, F-16, разведчике SR-71, космическом шаттле и даже на гражданском Ту-144.

Парашют должен быть достаточно прочным, чтобы справляться с весом F-35, максимальная взлётная масса которого — около 32 000 кг. Поэтому он изготовлен из кевлара. В системе F-35A ВВС Норвегии парашют выпускается пилотом с помощью переключателя слева от приборной панели.

Тем же переключателем парашют отсоединяется после остановки самолёта. Кроме замедления, парашют помогает пилоту сохранять контроль над самолётом при посадке на обледеневшую полосу.

Однако сначала все было не так гладко

Тормозной парашют — довольно простая и хорошо проверенная технология. Первоначальные требования ВВС Норвегии предполагали, что парашютная система будет отказывать не чаще одного раза на 10 000 применений.

Однако впоследствии оказалось, что система не соответствует требованиям. Хотя точные данные о фактической частоте отказов до сих пор не разглашались.

Это потребовало доработок, в том числе изменений в конструкции укладочного мешка и малого парашюта, который вытягивает основной купол из контейнера.

Исправления планировали внедрить в 2020 году, но официального подтверждения об окончательном решении проблемы до сих пор нет. Тем не менее, Норвегия не остановилась: страна стала первой среди союзников, завершившей закупку F-35A, получив последний самолёт в 2024 году.

Другие новости о западных истребителях

Ранее УНИАН сообщал, что были раскрыты впечатляющие характеристики американского истребителя шестого поколения F-47. Максимальная скорость F-47 будет превышать 2 Махи, то есть, превышать 2450 км/ч. Он получит улучшенную технологию стелс, которая будет существенно превосходить решения, использованные на F-35 и F-22 Raptor.

Кроме того, Трамп хочет создать истребитель F-55 с двумя двигателями. Специалисты пытаются выяснить, правда ли, что США работают над радикальной модернизацией F-35.

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