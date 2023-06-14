Геращенко отметил, что подрыв россиянами дамбы может быть не последним терактом с их стороны.

Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС после попытки украинских спецназовцев захватить объект.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время обсуждения "Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса", отметив при этом, что подрыв дамбы россиянами никак не повлияет на наступательные действия нашей армии.

"По имеющейся у меня информации, подрыв дамбы был после того, как была попытка со стороны наших специальных подразделений ее захватить, однако россияне нажали красную кнопку и взорвали дамбу... не будет мешать подрыв дамбы Вооруженным силам Украины, потому что наступление не планировалось путем форсирования Днепра и никоим образом это на наступлении не скажется", - сказал он, добавив, что украинским военным подразделениям на Правобережье в результате теракта никакого вреда нанесено не было.

Кроме этого, Геращенко отметил, что подрыв россиянами дамбы может быть не последним терактом с их стороны.

"Пока идет война мы можем ожидать подобные известия постоянно. У нас есть еще предприятия, которые не разрушены россиянами, поэтому надо понимать, что во время войны нельзя быть застрахованными ни от чего... Не хочу вас пугать, но Путин еще не давал приказа бить по атомным электростанциям. Может ли он это сделать? Застрахованы ли мы от этого? Отвечаю: не можем мы от этого быть застрахованы. Мы не можем быть застрахованы ни от чего, пока идет война", - сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена.

После техногенной катастрофы был экстренно изменен режим работы других гидроэлектростанций, чтобы уменьшить масштабы затопления. В Минэнерго заявили о возможном дисбалансе в энергосистеме.

Украина с момента подрыва Каховской дамбы не осуществляла экспорт электроэнергии даже в дневные часы, в то же время увеличила закупки энергоресурса из Европы из-за возможного дефицита.

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